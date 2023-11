Host: "Vetrina di qualità per la cucina e il tartufo di Gubbio"

GUBBIO – La Mostra del Tartufo si è confermata appuntamento atteso e partecipato grazie alla sua 42° edizione, ma l’offerta di Gubbio al mondo del tartufo si è ampliata con l’esordio della Tuber Cup, competizione nata per premiare la miglior salsa al tartufo d’Italia. La giuria ha conferito il premio alla giovanissima Linda Cannoni, ragazza eugubina poco più che ventenne che ha portato davanti ai giudici una salsa dolce. Appalusi anche per Leonardo Ghirelli, che ha ricevuto una menzione d’onore. Lo chef Daniele Cernicchi, inoltre, ha partecipato alla prima edizione del Concorso Città del Tartufo svoltosi ad Acqualagna in rappresentanza della città di Gubbio, uscendo in semifinale contro Alba. "Si è trattato di una vetrina di grande qualità per la cucina e il tartufo di Gubbio" ha commentato la presidente dell’associazione Host Gloria Pierini. "Nella nostra città abbiamo cercato di valorizzare al meglio il tartufo in un palcoscenico che puntiamo a far crescere negli anni, mentre ad Acqualagna abbiamo avuto un’occasione di confronto".