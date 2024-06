Hashish in auto. Denunciato dai carabinieri

NORCIA - Durante un controllo di routine i carabinieri avvertono odore di hashish, denunciato un 28enne. I carabinieri di Norcia, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno sorpreso un giovane cesenate in possesso di hashish. I militari, durante un posto di controllo effettuato sulla SS 685 Tre Valli Umbre, hanno sottoposto a verifica un’auto condotta da una giovane donna con a bordo un passeggero. Durante le operazioni i carabinieri hanno avvertito il caratteristico odore dello stupefacente, decidendo così di procedere nell’immediatezza all’ispezione prima e perquisizione poi, personale e del veicolo. Durante le ricerche, il passeggero, un 28enne cesenate, consegnava spontaneamente un contenitore in legno contenente 8 grammi di hashish. Il giovane è stato così denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Spoleto per detenzione di sostanza stupefacente.