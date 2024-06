"Guidare l’azienda con passione"

Sempre più numerose le aziende del panorama economico italiano con personale under 40. Nell’attuale contesto economico, dinamico e in continua evoluzione, gli imprenditori hanno bisogno di collaboratori giovani e in grado di destreggiarsi tra le nuove dinamiche organizzative. Una scelta che non coinvolge esclusivamente startup e PMI innovative, ma arriva anche nelle aziende più longeve.

Tra queste si distingue ESG89 Group, l’azienda umbra considerata The Human Digital Enterprise, operante nel campo editoriale, nella corporate communication e nei big data, che quest’anno festeggia i suoi ‘primi’ 35 anni con uno staff che ancora deve compierli!

I più giovani hanno, infatti, 25-26 anni, mentre il più “grande” deve compierne 35; raggiungendo così un’età media pari a 28 anni.

A dirigere il gruppo è il patron Giovanni Giorgetti che sottolinea: "I giovani talenti sono una risorsa preziosa per gli imprenditori di oggi. Il clima in azienda è uno scambio reciproco tra la mia esperienza e il loro entusiasmo e passione. Per trattenerli è necessario creare un ambiente multigenerazionale in cui contaminarsi ma soprattutto saper ascoltare.

I miglioramenti portati dai giovani in un’azienda sono evidenti: dalla propensione all’innovazione e al rischio, alla sensibilità a tematiche quali la sostenibilità, la creatività e la flessibilità. Ciò non significa, comunque, che bisogna ‘rottamare’ la vecchia generazione, che ha know-how, esperienza e soprattutto lo storico bagaglio relazionale, che rappresentano il patrimonio da non disperdere soprattutto in aziende come la nostra".