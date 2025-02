Guida turistica . Le chance della professione

Al via il nuovo esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida Turistica, un altro passo avanti nell’attuazione della riforma della professione di guida turistica delineata dalla legge 13 dicembre 2023 e nell’implementazione dell’Elenco nazionale delle guide turistiche. Da oggi, tramite la piattaforma InPA, ogni utente interessato a esercitare la professione può consultare il bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida Turistica. La legge 13 dicembre 2023, n. 190, infatti, subordina l’esercizio della professione di Guida Turistica al superamento di un Esame di abilitazione nazionale avente ad oggetto lo svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Superato l’Esame di abilitazione, i candidati saranno iscritti nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche. Per fare domanda c’è tempo fino al 27.