Gubbio vincitrice nella seconda edizione di 'Balestrando per Francesco e Ubaldo'

GUBBIO – Secondo successo su due per la Società Balestrieri di Gubbio, che nella seconda edizione di ’Balestrando per Francesco e Ubaldo’ torna vittoriosa da Piazza inferiore di San Francesco di Assisi, bissando il risultato dello scorso 11 giugno in Piazza Grande. La gara, che simboleggia anche l’amicizia e l’affinità tra le due città, è terminata con il punteggio di 269 a 251 per gli eugubini: sono stati presi in considerazione i dieci migliori tiri di entrambe le compagini, ciascuna con il proprio bersaglio, per decretare il risultato finale. "Resterà nei nostri annali non solo il risultato – ha dichiarato alla fine il presidente della Società Balestrieri di Gubbio Marcello Cerbella – ma anche e soprattutto la splendida giornata, l’ottima organizzazione e lo spirito di condivisione tra le due società e città. Ai valenti balestrieri assisani, all’amministrazione comunale ed ai Frati Francescani va il ringraziamento per averci dato l’onore di gareggiare, per i nostri amati patroni, in una piazza ed un contesto unico, dove tra l’altro mai si era balestrato nella storia recente".