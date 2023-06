Gubbio si stringe attorno al bambino rimasto coinvolto in un incidente stradale

GUBBIO – Non solo i residenti di via Veronese, ma la stessa città seguono con partecipazione la vicenda del piccolo di otto anni coinvolto nella giornata di lunedì in un incidente stradale. Il bambino, che ha accanto i familiari, è ricoverato al Meyer di Firenze, dove è stato trasferito in elisoccorso dopo essere passato dagli ospedali di Branca e del Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni, per fortuna, risulterebbero sotto controllo con i medici che stanno mettendo in atto le terapie ritenute più efficaci per consentirgli di ritornare a casa quanto prima possibile . Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Stando ad alcune indiscrezioni il piccolo, mentre insieme ad un amichetto faceva una passeggiata in sella alla sua bici, per cause da individuare, avrebbe perduto il controllo della due ruote nel momento in cui incrociava una macchina, finendo a terra. Il conducente ha subito attivato i soccorsi ed anche lui, come tutti, segue con fiduciosa partecipazione l’evolversi della situazione.