Gubbio, “sì“ all’accordo. Novità nell’integrativo per i dipendenti comunali

Sono emerse importanti novità per quanto riguarda i dipendenti del Comune di Gubbio, illustrate nella conferenza stampa nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio di ieri mattina dal sindaco Filippo Stirati e dall’assessore al personale Rita Cecchetti. In particolare, si fa riferimento ad un accordo integrativo che mira a tutelare e a migliorare le condizioni di diverse tipologie di dipendenti comunali. Come annunciato dal sindaco Stirati, solo un organo sindacale, la Uil, ha deciso di non firmare l’intesa: "Cgil, Cisl e Csa (componente sindacale interna al comune) hanno sottoscritto l’accordo; credo che questo sia un atto che sancisce il ritorno ad una condizione ulteriore di buone relazioni, serenità e distensione". L’assessore Cecchetti ha poi analizzato più a fondo la questione, a partire dal fattore cronologico della vicenda: "Questo contratto ha visto la luce dopo un lungo confronto, sono state effettuate otto riunioni tra l’8 febbraio e il 19 dicembre2023, ed è il risultato di un’assemblea del 30 novembre all’interno della quale la maggioranza aveva indicato l’approvazione della nostra proposta".

Questa manovra, per la quale erano stati stanziati 150mila euro da fondi riservati ai dipendenti, va a riconoscere indennità a varie figure. Su tutti i vigili urbani, che devono essere reperibili 365 giorni all’anno, con servizi anche molto delicati, ai quali va un’indennità di 4 euro per servizio esterno, 2,50 euro per gli assistenti sociali e gli operai comunali, mentre sono previste altre piccole indennità per chi maneggia denaro e agisce al front office.

"Al di là della Uil, che non ha firmato, noi abbiamo agito negli interessi e nella volontà dei dipendenti comunali. Sono soddisfatta – conclude la Cecchetti –, ci è stato riconosciuto questo risultato importante anche con una lettera congiunta da parte dei sindacati".

In precedenza, sull’indennità di servizio esterno c’era stata anche, per la prima volta, una giornata di sciopero da parte della polizia locale indetta dalsindacato Csa Ral il 21 luglio 2023, vigilia del Trofeo Fagioli.