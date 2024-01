Gubbio perde altri 156 residenti. Meno nati, emigrazione e decessi

Con l’inizio del nuovo anno arrivano anche gli aggiornamenti per quanto riguarda i dati demografici dei residenti nel comune di Gubbio, a cura ovviamente dell’ufficio anagrafe comunale, che riescono a fornire con efficacia la situazione del territorio eugubino nel suo evolversi. Partendo dal dato più significativo, ovvero quello della popolazione residente, che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre dello stesso anno è passata da 30.703 (di cui 1921 stranieri) a 30.569 (di cui 1960 stranieri). Una diminuzione totale – a conferma del trend già avviato nel 2022 in cui si è passati dai 30.859 di inizio anno ai 30.703 (una diminuzione di 156 residenti) di fine 2022 – di 134 residenti, che può essere spiegata da diversi fattori. Su tutti spicca il rapporto tra nati e morti: al netto di 169 nati (di cui 9 stranieri), ci sono stati 398 decessi (di cui 4 stranieri).

Non basta però questo dato a dare i giusti contorni della diminuzione di residenti: vanno infatti integrati anche gli emigrati in altri comuni che corrispondono a 311, gli emigrati all’estero che sono stati 63 e anche i cancellati per altri motivi, 10 in totale. C’è, però, da considerare anche i 331 che da un altro comune sono emigrati a Gubbio, gli immigrati dall’estero, pari a 132, e gli iscritti al registro per altri motivi che sono 16 in totale. Il fattore principale di “spopolamento” è dunque da ricercare non tanto in chi lascia il comune eugubino per trasferirsi in altre zone d’Italia o del mondo – soprattutto perché gli immigrati sono più degli emigrati – ma più che altro nel rapporto tra nati e morti: è la tanto decantata crisi demografica che colpisce anche il territorio eugubino. Un andamento avviatosi nel 2022 e confermato con numeri simili nel 2023. Per rappresentare ed incorniciare al meglio la situazione eugubina vanno presi in considerazione anche i matrimoni: nel 2023 sono avvenuti 37 matrimoni religiosi e 57 civili, oltre ad una unione civile. Un dato che conferma gli 89 matrimoni del 2022 ma con numeri invertiti tra quelli religiosi e civili, che due anni fa sono stati rispettivamente 55 e 34. Tornando all’anno appena trascorso, i nuclei familiari totali sono 13.119, di cui con almeno uno straniero 1.064 e con intestatario della famiglia straniero 796. Da registrare anche 29 convivenze di fatto. Tutti numeri in aumento rispetto al 2022, che si era chiuso con 13.074 nuclei familiari, di cui con almeno uno straniero 1041 e con intestatario della famiglia straniero 771, oltre a 23 convivenze di fatto.