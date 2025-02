Gubbio, oggi al “Barbetti“ arriva il Legnago "Non è squadra da ultimo posto, serve attenzione"

Anche per il Gubbio scocca l’ora della 28esima giornata del girone B di Serie C. Oggi alle 15 al “Barbetti“ la sfida al Legnago Salus fanalino di coda, con mister Fontana (che sarà in tribuna per squalifica) che vuole tenere alta l’attenzione dei suoi: "Non è una partita trappola quella con il Legnago, perché siamo consapevoli di dover affrontare una squadra che sta dimostrando di essere viva, concentrata, temibile, pericolosa e che ha grosse motivazioni. Basta guardare la partita contro il Pineto, che ha perso in maniera immeritata e il pareggio contro l’Entella prima della classe. Due prestazioni che stanno a testimoniare come la formazione veneta sappia esprimere un coefficiente tecnico di spessore, condito da un tasso di pericolosità che trova nella coppia di attaccanti riferimenti importanti". E scende poi nel dettaglio: "Bombagi, giocatore di grandissima esperienza e di ottima qualità dietro a due punte come Svidercoschi e Spalluto è tanta roba. Ma soprattutto l’energia è una delle qualità migliori dei veneti e al di là della classifica il Legnago non è squadra da ultimo posto in classifica".

Come sempre, però, il tecnico calabrese vuole che sia il Gubbio a fare la propria gara e a dettare il ritmo. Nelle ultime gare lo si è visto con insistenza e ora non si può mollare la presa: "Noi non possiamo decidere se vincere o perdere la partita, però dobbiamo decidere come affrontarla, come giocarla, in un certo modo o in un altro. La prima e più importante cosa da fare è guardare a noi stessi e puntare ad andare avanti e sempre meglio". Capitolo indisponibili: non c’è Rocchi per squalifica e David per una modesta distorsione alla caviglia, ma tra i convocati figura Tozzuolo al rientro dopo la squalifica e anche gli acciaccati Proietti e Faggi. Ancora lunghi, invece, i tempi per Di Massimo e Franchini. Nel suo 4-3-3, mister Fontana non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida con il Pineto: Tozzuolo sostituisce Rocchi al centro della difesa, a centrocampo torna Iaccarino. Confermato il tridente offensivo. (4-3-3): Venturi; Zallu, Tozzuolo, Signorini, Tentardini; Corsinelli, Iaccarino, Rosaia; Spina, Tommasini, D’Ursi.