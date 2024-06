Gubbio, Notari ha scelto. Degli Esposti sarà il direttore sportivo

GUBBIO - Sembra essere arrivato il tanto atteso punto di svolta, almeno per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo. Il Gubbio, ma si dovrà attendere il 30 giugno per l’ufficialità, avrebbe affidato il posto ad Alessandro Degli Esposti: il presidente Notari lo avrebbe convinto a sposare il progetto rossoblù dopo l’avventura alla Casertana. Il 44enne spoletino starebbe già lavorando sottotraccia sulla nuova guida tecnica e non solo. Tra i nomi che piacevano ai rossoblù c’era quello di Massimo Donati, anche se inarrivabile per cifre e ambizioni: il prossimo anno siederà sulla panchina dell’Athens Kallithea, neopromossa in prima divisione ellenica. Il presidente rossoblù avrebbe così individuato in Andrea Dossena il profilo giusto per sostituire Piero Braglia: 42 anni, lo scorso anno alla Pro Vercelli che ha guidato all’ottavo posto del girone A per poi uscire al primo turno dei playoff sul campo della Giana Erminio. In carriera ha guidato anche Crema, Ravenna e Renate, oltre alle importanti esperienze da giocatore con Udinese, Liverpool e Napoli tra le altre. Su di lui, però, c’è anche la Spal del presidente Joe Tacopina.