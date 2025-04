Gubbio-Milan Futuro: sfida decisiva in Serie C dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco

GUBBIO – Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e, anche in situazioni come quella che sta attraversando il calcio italiano in questi giorni, le squadre devono farsi trovare pronte per reagire al meglio. Il Gubbio non fa eccezione: la morte di Papa Francesco ha fatto slittare il match previsto per due giorni fa a oggi, ma poco è cambiato nel programma di avvicinamento alla gara per i rossoblù, che lunedì hanno goduto di un improvvisato giorno libero anche per stare in famiglia mentre ieri pomeriggio hanno effettuato la rifinitura per arrivare al meglio alla partita.

Oggi alle 18, dunque, al "Barbetti" andrà in scena Gubbio-Milan Futuro, la penultima di regular season del girone B di Serie C che si rivela decisiva o comunque estremamente importante per entrambe le squadre, che guardano ad obiettivi diversi ma con la stessa voglia di agguantare la vittoria e i tre punti. I padroni di casa, che di recente vivono una forma altalenante, per alimentare le speranze di entrare nei playoff anche se con le ultime posizioni disponibili, in una serrata lotta che vede quattro squadre – Gubbio, Perugia, Pontedera e Carpi – racchiuse in punto, mentre gli ospiti – arrivati in Umbria lunedì e che sono stati ospitati dal Perugia presso il "Renato Curi" – cercano continuità dopo le tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite per ottenere il miglior posizionamento in vista dei playout, anche se permane un lumicino di speranza nei confronti della salvezza diretta. Mister Fontana, ha a disposizione tutti gli elementi tranne Franchini.

GUBBIO (4-3-3) Venturi; Corsinelli, Rocchi, Signorini, Tentardini; Rosaia, Proietti, Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi.

Federico Minelli