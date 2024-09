Gubbio, la politica è in fermento. Sinistra Italiana lancia la sfida: "Basta divisioni: dialogo e idee"

Il centrosinistra eugubino sta vivendo momenti di estrema concitazione. La sconfitta nelle elezioni amministrative ha lasciato ferite profonde e i vari protagonisti stanno provando a ricostruire il più possibile anche sfruttando le imminenti elezioni regionali, a supporto della candidata presidente Stefania Proietti. Con un comunicato di pochi giorni fa, però, si è presentata una novità nella scena politica eugubina: si tratta di Sinistra Italiana, che ha annunciato la creazione di un proprio circolo a Gubbio. "Le divisioni nel campo progressista e nella sinistra eugubina ci hanno consegnato una sconfitta storica quanto annunciata, gettando al vento anche le cose buone fatte in questi ultimi anni. Sinistra Italiana accetta la sfida di ricomporre il campo alternativo alle destre e di rappresentare tutti i cittadini che si definiscono progressisti, ambientalisti e di sinistra, in completa libertà dalle influenze economiche che da troppo tempo allungano i propri tentacoli sulla nostra città", si legge nella nota diramata. E prosegue: "Sinistra Italiana vuole identificarsi come punto di partenza per una nuova esperienza politica; tramite il dialogo, la raccolta di idee e la loro discussione, uniti e forti contro le destre del governo cittadino, Sinistra Italiana pone come proprio obiettivo la ricerca di unità e coesione, la ricostruzione di un’alternativa politica forte e credibile, lontana da finalità carrieristiche. Fare politica a Gubbio deve tornare ad essere possibile, insieme si può lavorare per una dialettica limpida e proiettata verso il futuro, con il cittadino al centro di ogni iniziativa ed azione". A breve verrà organizzata un’iniziativa aperta alla cittadinanza per far conoscere questo nuovo progetto.