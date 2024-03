Gubbio, fioccano candidati. L’associazione Beni Comuni lancia Francesco Della Porta

Si allarga la platea dei candidati a sindaco e prendono corpo alleanze per aumentare i consensi in vista delle amministrative di giugno. L’Associazione per i Beni Comuni infatti a conclusione dell’ultima assemblea ha deliberato all’unanimità – come si legge in una nota – "di partecipare alle consultazioni con una propria lista guidata da Francesco Della Porta. Il programma, caratterizzato dalle parole paradigmatiche Ambiente, Lavoro e Cura, punta a fare di Gubbio un luogo di eccellenza di politiche e pratiche sociali, di iniziative economiche e culturali in linea con le vocazioni del territorio. Il nostro tavolo è apparecchiato – conclude – il nostro campo aperto e anche la figura di Francesco della Porta è a disposizione del campo progressista e della città".

Nel frattempo si profilano le prime alleanze che riguardano i candidati Alessia Tasso del centro sinistra e Rocco Girlanda di “Rinascimento Eugubino”. "Socialismo XXI, associazione politico – culturale di chiaro orientamento di sinistra esprime soddisfazione per l’individuazione del candidato a sindaco Alessia Tasso, persona che conosce molto bene il suo vastissimo territorio, esperta e capace di interpretare gli obiettivi della coalizione assicurando sostegno ad entrambe".

Da parte sua “Gubbio città europea” di Diego Pierotti, al termine di una serie di una serie di incontri e valutazioni e lavori assembleari, ha deciso di "non partecipare al campo politico del centrosinistra tradizionale eugubino rappresentato da “Patto Avanti”, ma di sostenere, senza impegnare il simbolo dell’Associazione, la candidatura di personalità del nostro gruppo associativo nell’ambito di un progetto di coalizione civica a tutti gli effetti individuandolo in quello guidato dal candidato sindaco onorevole Rocco Girlanda" trovando "numerosi punti di incontro su questioni programmatiche per noi fondamentali ed insopprimibili". Per oggi infine è in programma una assemblea di Gubbio Città Futura, candidato sindaco Leonardo Nafissi, per tirare le conclusioni sui diversi colloqui in corso tra cui quelli con Cantiere Sociale di Tognoloni e gruppi cattolici decisi ad impegnarsi. Attualmente sono cinque i candidati, oltre alla Tasso, Nafissi, Della Porta, anche Fiorucci (Gubbio civica e centro destra) e Baldinelli di Alternativa Popolare.