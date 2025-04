Guasto alla linea di gas a Canale. Strada chiusa e cittadini allontanati

Intorno alle 16 di ieri a Città della Pieve si è verificato un guasto a una linea del gas all’altezza del distributore di benzina della frazione di Canale. Il tratto di strada è stato chiuso per precauzione e per motivi di sicurezza, alcuni abitanti prossimi al punto interessato sono stati temporaneamente allontanati. Il sindaco ha spiegato in tempo reale che non si è corso rischio di esplosione, ma andava scongiurata la possibile inalazione di gas, pertanto è stata richiesta la massima collaborazione e di evitare la zona fino a completamento dell’intervento.

Sul posto hanno seguito l’operazione il sindaco Fausto Risini, i pompieri e i carabinieri, per garantire il pieno controllo della situazione. L’intervento è durato diverse ore e, al termine il tratto stradale è stato riaperto. Il traffico - per chi aveva necessità di spostarsi tra le Barricate e Canale è stato deviato sul percorso alternativo via Po’ Bandino-Ponticelli.

Le scuole sono state prontamente informate e si sono organizzate per trattenere i bambini fino all’arrivo dei genitori, dei delegati o del pulmino scolastico, che ha garantito comunque il servizio, pur con inevitabili ritardi. Il sindaco nel corso del pomeriggio aveva infatti firmato l’ordinanza di chiusura del tratto stradale interessato dal guasto alla linea del gas, fino alle 4 di questa mattina.

La decisione si è resa necessaria a seguito della complessità dei lavori di messa in sicurezza e ripristino, ancora in corso nella tarda serata di ieri, sotto il coordinamento del personale e dei tecnici competenti. Anche Anas ha informato nel pomeriggio gli utenti delle variazioni alla circolazione nel tratto pievese della statale 71 “Umbro Casentinese“.