Gualdo, "Fuori pista: itinerari verso le Grotte"

GUALDO TADINO - Pieno successo per "Fuori pista: itinerari verso le Grotte". La bella iniziativa l’ha proposta e organizzata il Gruppo speleologico, vi hanno partecipato una quarantina di persone, soprattutto giovani, accompagnati nell’uscita in notturna da alcuni "veterani" del club, tra cui Giuseppe Venarucci, Sergio Garofoli, Valentino Saracini, Gino Bazzucchi, Alfredo Frillici, Massimiliano Cusarelli. Partiti verso le 21,30 dal piazzale sottostante il Serrasanta, hanno raggiunto la zona delle Cave delle macine e del Pian dei Cupi: con le luce delle torce elettriche hanno potuto vedere l’area da dove, alla fine dell’800 ed agli inizi del 900, c’era una attività estrattiva di grandi blocchi di pietra, poi lavorati per farne macine dei mulini. Hanno visto le gallerie scavate, poi ricoperte dai detriti prodotti dagli agenti atmosferici: due delle stesse sono state già riaperte, altre due vanno ancora liberate; sono stati illustrati i momenti del duro lavoro dei minatori. E’ anche arrivata la proposta di effettuare, a livello di volontariato, dei lavori di rimozione delle pietre che ostruiscono le gallerie chiuse. Il gruppo degli escursionisti notturni ha concluso la bella avventura nella torre. Alberto Cecconi