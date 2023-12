Gruppo storico Spadaccini. Show in tutto il mondo. E un sogno per Assisi

Sono stati protagonisti di spettacoli in oltre 50 piazze in Italia e all’estero e ora il Gruppo Storico Spadaccini di Assisi coltiva un sogno: poter dar vita, nel 2024, quando il gruppo celebrerà i dieci anni di attività, a uno spettacolo nella città di San Francesco. Il sodalizio, presieduto da Oliviero Brufani, ‘anima’ del gruppo (mani d’oro, testa brillante, oltre ad aver seguito i corsi della Sala d’arme Achille Marozzo) e creatore, insieme a Santino Mazzoli, delle spade utilizzate negli spettacoli, è sorto su iniziativa di una decina di persone che si sono autotassate per partire. Poi una ‘sinergia all’improvviso’ con Ripa che ha dato una svolta: ora sono 55, fra uomini e donne, fra le quali si distinguono alcune giovani spadaccine, fulcro del gruppo. Collaborazione che si è estesa anche ad altre realtà, dai tamburini di Tordandrea al rione Pedicino di Valfabbrica al rione Ponte Rosso di Santa Maria degli Angeli, dove gli spadaccini hanno trovato spazio per gli allenamenti, non avendo avuto riscontri alle richieste di uno spazio fatte al Comune. "Siamo partiti da zero – spiegano i fratelli Caporali, Alessandro, tesoriere, e Maurizio -, con un paio di costumi, ma tante idee e volontà. Abbiamo incontrato, nel nostro percorso, alcuni giovani di Ripa che, cresciuti nel clima del palio della loro realtà, impegnati nel settore danza, hanno deciso di seguirci nel nostro percorso; a cominciare da Antonello Casagrande, nostro maestro di spada e da Diana Ciorobitca, spadaccina e segretaria. Così il gruppo è cresciuto e si è potenziato sia numericamente, sia in termini di attrezzature. Ora abbiamo costumi, realizzati all’interno del gruppo dalle abili mani di Rosella Masciolini e Paciotti Ylenia, 8 corazze e 45 spade". Un gruppo che, sottolineano gli appartenenti, è divenuta una sorta di famiglia, capace di allestire uno spettacolo caratterizzato da diversi momenti, con la ‘narrazione’ di Enrico Dionigi: il corteo storico, i tamburini, le musiche e le danze, gli spettacolari giochi di fuoco. Sino ai combattimenti fra spadaccini e spadaccine che richiedono preparazione fisica e allenamenti, con allenamenti due volte alla settimana. In occasione dello scambio degli auguri, presso "Il cuoco innamorato", a Tordandrea – presente Donatella Casciarri, presidente del Consiglio comunale di Assisi - Brufani e il tesoriere Caporali nell’evidenziare i prossimi impegni (il 6 gennaio a Nettuno, il 10 febbraio a Matelica) hanno presentato il nuovo video promozionale degli Spadaccini e ufficializzato il sogno per il 2024: uno spettacolo ad Assisi.

Maurizio Baglioni