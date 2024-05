Grifo Agroalimentare. Studenti in azienda : "La cultura del latte"

Nell’anno scolastico che sta per concludersi, sono stati oltre mille gli studenti di tutte le età, dalla materna alle superiori, fino all’università, che hanno partecipato a visite guidate negli stabilimenti di Perugia, Norcia e Colfiorito del Gruppo Grifo Agroalimentare, per un’esperienza formativa nel cuore della produzione lattiero casearia umbra. "Ci teniamo a far conoscere la nostra realtà produttiva – dichiara il presidente Carlo Catanossi – per mantenere un legame diretto con il territorio. Il latte alimenta, fa bene, serve ed è sano".