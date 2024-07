Green Music a Spello. Mastrini e Haber sul palco

E’ di certo una delle proposte più originali e intriganti del festival internazionale “Green Musica“ quella che va in scena oggi alle 18.30 nel “teatro dei cipressi” all’interno della location di Umbria Flor. Protagonista è l’inedito duo formato dall’attore Halessandro Haber (nella foto) e dal pianista e compositore Maurizio Mastrini, direttore artistico del Festival con lo spettacolo “ Mia cara amatissima..”.

In uno scenario appositamente ideato e allestito all’aperto andrà in scena un recital per pianoforte e voce recitante con un quartetto d’archi della Felicità. Con questa ambientazione, del tutto originale, i due artisti si esibiranno in un suggestivo spettacolo che unisce voce e pianoforte con uno stile unico e innovativo, in una sorta di sperimentazione dove il pianista e compositore Mastrini riuscirà a fondere la versatilità di un grande talento interpretativo e espressivo come quello di Haber rappresentando le lettere d’amore di personaggi storici. Tra questi le lettere di John Keats a Fanny Brawne del 1819, di Goethe a Lotte von Stein e di Giacomo Leopardi a Fanny Targioni Tozzetti del 1831.

Reduce anche dal tour di presentazione del nuovo album Ghost“, Mastrini accompagnerà strumentalmente la profondità espressiva di Haber, con il pianoforte affiancato dal quartetto formato da Elisa Maria Mannucci, primo violino, Stefano Carloncelli, viola, Caterina Laura, secondo violino ed Edoardo Sbaffi, violoncello. con arrangiamento di Roberto Marino.

Il festival internazionale Green Music è arrivato all’ottava edizione e vedrà anche la presenza di Nicola Piovani, Fabio Concato, Michele Zarrillo e tanti altri nomi del panorama musicale e artistico italiano.