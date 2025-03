“Grease“, il musical delle meraviglie al Lyrick. Saverio Marconi firma un fenomeno senza tempo

Un (nuovo) musical delle meraviglie sbarca sul palcoscenico del Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali. L’appuntamento è per domani alle 21,15 con “Grease“ (nella foto), spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey portato in scena dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone. E’ una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e che ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale, ancora attuale e amatissimo anche dalle nuove generazioni.

Diciotto giovanissimi performer danno vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone che arriva in città e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Con loro i tanti personaggi del musical che ha debuttato a Broadway nel 1971 e che nel 1978 è diventato un film campione di incassi con John Travolta e Olivia Newton-John. E ovviamente con la celebre colonna sonora. In tanti anni di successi in Italia, “Grease” si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni volta, simbolo di un’epoca - gli anni Cinquanta – che rappresenta un mondo spensierato e pieno di fiducia nel futuro. Prevendite su TicketItalia e TicketOne