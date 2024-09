Grave uno dei conducenti: è ricoverato

È ricoverato in terapia intensiva il conducente di una delle due auto coinvolte nell’incidente stradale lungo la Perugia-Ancona che si è verificato venerdì sera. Lo scontro è avvenuto all’interno della galleria di Casacastalda, dove la circolazione procede a doppio senso di marcia. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, una delle due vetture, nell’impatto con la seconda, si è ribaltata. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori per estrarlo. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l’automobilista e poterlo affidare alle cure del personale del 118. Il ferito si trova al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ai carabinieri è affidato il compito di ricostruire cause e dinamica dell’incidente, l’ennesimo lungo la variante alla 318, un’arteria decisamente fondamentale per i collegamenti di buona parte dell’Umbria, ma anche, stando alla frequenza degli incidenti, piuttosto pericolosa.

All’alba di ieri, un altro incidente. Un’altra macchina che si è ribaltata. È successo lungo la strada che da Cenerente porta a Colle Umberto. Questa volta, il conducente se l’è cavata solo con qualche graffio. I vigili del fuoco, infatti, sono riusciti a estrarlo dal veicolo praticamente incolume. È stato, comunque, affidato alle cure dei medici del 118 per un controllo più approfondito. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto per finire contro un muretto, di conseguenza la vettura si è ribaltata.