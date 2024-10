Grandi nomi, talk e sfilate con ’Umbria Fashion’ . Moda, arte e solidarietà alla Sala dei Notari

Moda, arte, solidarietà e grandi nomi per un evento che vuole anche essere un ponte tra i giovani che si stanno formando nelle scuole di moda e design del territorio e il mondo imprenditoriale del fashion. Tutto pronto per la seconda edizione di “Umbria Fashion“, ideata e diretta da Laura Cartocci, pronta ad andare in scena sabato e domenica alla Sala dei Notari. La storia di successo sarà quella di Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttore creativo dell’azienda Luisa Spagnoli Spa, intervistata dalla giornalista Donatella Miliani domenica alle 18. Ma tanti saranno gli ospiti della manifestazione, che offre spunti di riflessione e approfondimento nei talk delle due giornate.

Tra questi “Lavoro, la moda guarda al futuro: le professioni più richieste“, sabato alle 16.30, “Moda e arte: il fascino della contaminazione“ sabato, alle 17.45, con il designer Rocco Ragni e l’artista Massimiliano MaMo Donnari mentre domenica pomeriggio alle 16 si punta sull’attualità con “Body positive vs body shaming: la moda fa la sua parte“ con la partecipazione di Sergio Muniz (nella foto), modello, attore e testimonial di Umbria Fashion, Giulia Accardi, modella influencer, e Francesca Magrini, ex indossatrice e coreografa. L’ultimo talk alle 17.15 su “La moda al tempo dell’intelligenza artificiale: necessità, evoluzioni e prospettive“. Grande spazio avranno poi i fashion show, inclusi quello per i bambini e la Sfilata del cuore di Un’idea per la vita (domenica alle 17). Umbria Fashion anche quest’anno premia i talenti umbri, ma non solo, che si sono distinti a livello internazionale portando il nome della regione nel mondo. Tre i premi speciali in ricordo di personalità umbre molto amate: il Premio Antonio Becchetti che andrà a Claudia Chiarioni, il Premio solidarietà Laura Buco per il Comitato Daniele Chianelli e il Premio arte in ricordo del Maestro Franco Venanti per MaMo Donnari.