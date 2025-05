Grande successo per l’antiquariato a Umbriafiere

Grande successo per l’edizione numero 50 di “Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“, la più ampia rassegna d’arte nel cuore dell’Italia che ha tenuto all’Umbriafiere dal 24 aprile a giovedì primo maggio. Un pubblico numeroso e appassionato ha animato i padiglioni 9 e 10 del polo fieristico, ammirando importanti opere d’arte antica, moderna e contemporanea presentate da 92 galleristi e artisti provenienti da tutta Italia e da paesi stranieri come Australia, Svizzera e Russia in un viaggio nel tempo che ha voluto celebrare la bellezza dell’arte dal Duecento ai giorni nostri.

Così Amab 2025 diventa non solo punto d’incontro tra antico e contemporaneo, ma anche un vero e proprio “laboratorio creativo” dove si mescolano architettura, design, musica, danza, fotografia, cinema, spettacolo.

"Questo successo mi riempie di gioia e di soddisfazione" commenta il direttore Emo Antinori Petrini, che nel 2023, con la ‘Società Eventi Arte’ ha rilanciato la manifestazione insieme al figlio Leonardo. "La riuscita conferma la bontà di un’idea in cui il passato incontra il presente. Amab non tornerà indietro. La rassegna si rilancia e guarda con fiducia al futuro, auspicando il fondamentale supporto delle istituzioni e di chi crede nella bellezza dell’arte". All’Umbriafiere è arrivata la presidente della Regione Stefania Proietti che ha applaudito una manifestazione che si conferma fiore all’occhiello della proposta culturale dell’Umbria. "Una rassegna prestigiosa che è diventata punto di riferimento internazionale per l’arte".