Grande musica Umbria che spacca

Parte fortissimo l’edizione del decennale de “L’Umbria che spacca“ che da oggi a domenica porta a Perugia il meglio della scena musicale contemporanea con oltre 20 appuntamenti,

150 artisti, 5 palchi e musica dall’alba a tarda notte. Stasera alle 21 sul main stage dei Giardini del Frontone si inizia con l’accoppiata Lo Stato Sociale (nella foto) e Nobraino, con l’aggiunta in apertura di Giulia Penna, giovane cantante e creator sul web romana (ancora disponibili gli ultimi biglietti). Sempre oggi nell’area Main Stage c’è la giovane artista Momusso, con una seduta di disegno sentimentale con gli specchi per il “Coop Music Contest” dedicato alle band emergenti umbre si esibiscono Lei e Damix. Tutto esaurito per il concerto di domani sera con Fabri Fibra, per la prima volta in un festival umbro e sono già sold out anche i quattro concerti della “Galleria che spacca” alla Galleria Nazionale dell’Umbria e del “Garden Stage” alle prime ore del mattino nell’Orto Medievale del Complesso di San Pietro.

(Pochi) biglietti ancora disponibili per i Verdena, ai Giardini del Frontone sabato alle 21, gran finale domenica con “Rebel Sunday - Pop punk is not dead” a ingresso gratuito.