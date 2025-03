“Grande arte al cinema“. Un film su Van Gogh

Martedì 4 marzo un nuovo appuntamento per la serie “La grande arte al cinema“ al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago. Sarà lo storico dell’arte Andrea Baffoni ad introdurre alle 17:30 il film "Van Gogh. Poeti e amanti" di David Bickerstaff. Il film offre l’eccezionale possibilità di visitare la mostra della National Gallery di Londra che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, riscrivendo per certi versi la storia di un artista sui cui si pensava di conoscere già ogni dettaglio e permettendo ai visitatori di guardare le nuvole e i cipressi che ondeggiano al vento, fermarsi nel parco preferito da Van Gogh, il "Giardino dei Poeti", o sotto un albero ombroso a Saint-Rémy. La mostra londinese, uno degli eventi clou del bicentenario della celebre istituzione culturale britannica, ha raccolto uno strepitoso sold out e convinto la National Gallery a proporre, per la seconda volta nella sua storia dopo quanto avvenuto per la mostra dedicata a Leonardo da Vinci, un’apertura straordinaria notturna. La Grande Arte al Cinema è un progetto originale ed esclusivo di Nexo Studios. Per il 2025 la Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies e in collaborazione con Abbonamento Musei. "Van Gogh. Poeti e amanti" sarà proiettato al Nuovo Caporali sempre martedì 4 anche alle ore 21.15.