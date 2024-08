Gran finale per i Concerti dell’Alba

– Sarà la storia in musica della famiglia Bach a chiudere l’undicesima edizione dei “Concerti dell’Alba“ di UmbriaEnsemble, tra gli appuntamenti più amati e apprezzati dell’estate perugina. Il terzo e ultimo appuntamento è per questa domenica alle 6.30 alla Terrazza del Mercato Coperto dove al sorgere del sole UmbriaEnsemble celebra la famiglia Bach. Su tutti Johann Sebastian, tra i massimi esponenti della cultura musicale occidentale, che ha lasciato in eredità mille e duecento opere e venti figli, tutti talentuosi musicisti, sebbene ciascuno con indirizzi e fortune diverse.

L’appuntamento del primo settembre si apre con il “Concerto in do minore per violoncello e archi“ di Johann Christian Bach (solista Maria Cecilia Berioli) tanto stilisticamente “bachiano” da essere ancora oggi riferito al Bach di Londra, nonostante sia ormai indiscussa l’attribuzione della partitura ad Henri Casadesus, geniale e prolifico falsario. Quindi il “Concerto in Mib Maggiore per viola e archi“ (solista Luca Ranieri) di Johann Sebastian Bach, frutto di una recente ricostruzione per mano dello studioso Wilfried Fischer. Finale con un capolavoro di Johann Sebastian: l’ultimo dei Concerti Brandeburghesi, il n°6 in Sib Maggiore BWV 1051 per due viole e archi con solisti Luca Ranieri e Angelo Cicillini, con gli archi di Cecilia Rossi, Fabrizio Stassi, Cecilia Berioli e il clavicembalo di Eugenio Becchetti. L’ingresso è libero.