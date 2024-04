Gli ultras biancorossi:: "Solidali con gli aretini"

PERUGIA - La tifoseria dell’Arezzo resta in attesa di sapere se potrà raggiungere il "Curi" per la sfida con il Perugia. La prevendita per il settore ospiti al momento è bloccata in attesa della riunione del Gruppo operativo di sicurezza, in programma oggi nel tardo pomeriggio. Qualora fosse confermata la reciprocità i sostenitori amaranto hanno già annunciato l’intenzione di ricorrere al Tar del Lazio. Intanto gli Ultras Perugia (Armata Rossa , Ingrifati e Nucleo XX Giugno) esprimono solidarietà "con i rivali ultras aretini che, per questa assurda repressione, vengono messi nella nostra stessa condizione, ovvero disertare giustamente la trasferta", scrivono. E ancora: "I derby perdono ogni fascino se si abbandonano alla sola sfida sul campo, sono cosa triste e vuota. Vogliamo tornare a viverli sugli spalti; con i colori, i cori, le coreografie, gli striscioni e le bandiere ma soprattutto con i nostri valori di fronte".