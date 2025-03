Gli scavi per la fibra ottica. Parte il ripristino delle strade

CITTÀ DI CASTELLO – La posa dei cavi della fibra ottica a Città di Castello nei mesi scorsi aveva interessato molte strade con l’asfalto che di conseguenza era stato rovinato: le arterie cittadine saranno sistemate a partire dalla prossima settimana. Le imprese tenute ai ripristini hanno fornito agli uffici tecnici comunali un cronoprogramma degli interventi che prevede l’imminente inizio dei lavori più volte richiesti dall’amministrazione. Gli agenti della polizia locale vigileranno sulla corretta esecuzione delle opere previste e sulla gestione dei relativi cantieri stradali, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni. Le garanzie sono state fornite dall’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti su sollecitazione del consigliere Claudio Serafini (lista civica Luca Secondi). L’amministrazione comunale in più occasioni aveva richiesto alle ditte responsabili della posa in opera della fibra ottica di provvedere al ripristino dei manti bituminosi delle strade interessate dagli interventi di scavo, anche con una nota di diffida inviata il 5 marzo scorso alla luce di alcune irregolarità nell‘esecuzione delle opere stesse (11 verbali erano stati elevati dalla polizia locale). "Ciò che non va bene in questo meccanismo – ha osservato Carletti – è che le sanzioni previste sono irrisorie rispetto al danno procurato dai mancati ripristini. C’è quindi il rischio che si preferisca andare incontro alle sanzioni, piuttosto che ripristinare quello che c‘è da ripristinare…".