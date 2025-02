Gli ex allievi in campo per il Liceo

"Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza": è questo il motto del Liceo “Jacopone da Todi“ che campeggia all’ingresso di largo San Martino e dunque dell’Associazione Ex Allievi che da anni si impegna a sostenere le molteplici attività curricolari ed extra-curricolari della scuola che ha superato, ormai, quota 800 iscritti. Alcuni giorni fa è stato donato un cospicuo numero di calcolatrici scientifiche che consentiranno regolari esercitazioni nella quotidiana pratica didattica ma l’associazione, guidata da Michela Boccali, storica docente di lingua inglese dell’indirizzo classico, sosterrà il giornale d’Istituto Sottob@nco che si avvia a celebrare il decennale di vita con un significativo evento e una pubblicazione. In cantiere anche le celebrazioni per il 90esimo del liceo classico, subito dopo l’avvio del prossimo anno scolastico, e prima ancora, a maggio, un ricordodel professore Franco Serpa, latinista, musicologo, germanista, traduttore e accademico italiano e, soprattutto, ex docente del Liceo. L’iniziativa più vicina è in programma per venerdì 28: il giudice Roberto Rossi, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona, terrà una lezione/conferenza dal titolo “In nome del popolo italiano. Il sistema costituzionale dell’amministrazione della giustizia e le ragioni di una crisi“. Il giudice incontrerà alcune classi di liceali la mattina per un laboratorio di educazione civica, e terrà poi una conferenza aperta a tutta la cittadinanza nel pomeriggio, nell’aula magna del Liceo.

Susi Felceti