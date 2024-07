Giunta & deleghe, ultimi ritocchi. Ecco chi sono i 5 nuovi consiglieri. E Nuzzo alla fine supera Pennino

Giornata interlocutoria, almeno per la formazione della Giunta comunale, quella di ieri a Palazzo dei Priori. La sindaca aveva annunciato che entro oggi avrebbe formato l’Esecutivo, ma l’idea che è maturata non è tanto quella che avrebbe formalizzato le nomine, quanto di avere un quadro quasi preciso e completo della squadra. Che, a parte scossoni o rinunce, ormai dovrebbe essere piuttosto chiaro. I due "nodi" da sciogliere a quanto pare restano quelli di Pierluigi Vossi, assessore in quota a Verdi-Sinistra e Marco Pierini, ex direttore della Galleria nazionale e sempre più probabile vicesindaco con delega alla Cultura. Oltre alla questione delle deleghe.

Vossi, che era candidato nelle file di Avs alle Europee nella Circoscrizione Centro Italia, è un perugino di 56 anni, avvocato esperto di diritto sportivo è da quattro anni il vice presidente nazionale dell’Associazione allenatori di calcio (Aiac), dopo aver guidato l’Assollenatori umbra per 14 anni. Gli ultimi dubbi sarebbero stati superati e quindi anche lui entrerà nella squadra. Quanto a Pierini, i contatti sono ripetuti e visto che altri incarichi al momento non si sono concretizzati e l’offerta prestigiosa che gli è stata rivolta, appare probebile una sua nomina a numero due di Palazzo dei Priori.

E fremono anche i possibili sostituti degli assessori: il testo unico degli enti locali (legge 267/2000) prevede infatti che nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, per cui chi tra coloro che è stato eletto in Consiglio, venisse nominato, dovrebbe automaticamente dimettersi. Se dunque il quadro restasse questo, nel Pd ci sarebbero due nuovi ingressi al posto di Costanza Spera e Francesco Zuccherini: si tratta di Federico Balducci e Federico Phellas, i primi due (new entry) non eletti nella lista dei Dem. Una conferma in Aula sarebbe quella di Lucia Maddoli (Orchestra per la Vittoria) che inizierebbe così la sua seconda esperienza da consigliere a Palazzo dei Priori: lei è infatti arrivata a soli tre voti da Croce. Un altro Federico (De Salvo) è destinato a entrare a far parte dell’Assemblea consiliare nel momento in cui David Grohmann diventasse assessore: lui è infatti il primo dei non eletti (è arrivato quinto) della squadra di Anima Perugia che conterà ben 4 consiglieri. Infine c’è la sorpresa nel Movimento 5 Stelle: è Stefano Nuzzo che entrerà in surroga a Tizi. Nuzzo, infatti, nel riconteggio, è risultato avere dieci voti in più rispetto a Giuseppe Pennino che così resterà non eletto.

M.N.