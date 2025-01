Giuliana Bianconi nuova presidente Uisp

ORVIETO È Giuliana Bianconi De Valletta la nuova presidente del Comitato Uisp Orvieto Medio Tevere Aps. Bianconi succede a Isabella Tedeschini che ha guidato l’associazione nell’ultimo quadriennio, è risultata eletta ieri nel XX Congresso, al Centro Agorà. Già responsabile dei volontari della delegazione di Orvieto dell’Airc, Giuliana Bianconi guiderà le attività Uisp insieme al rinnovato consiglio direttivo. Intervenuti, tra gli altri, il presidente Uisp nazionale, Tiziano Pesce, il presidente regionale Coni, Domenico Ignozza, il segretario Pd Orvieto, Maurizio Talanti. E ancora Maria Rumori per Rotaract, per il Pantathlon Lucia e Rita Custodi, Filippo Graziosi per la Protezione Civile, il presidente Happy Horse, Francesco Prosperi, Fabrizia Mencarelli di Unitre, la presidente di Tartaruga, Paola Quattoni, Marco Frizza in rappresentanza di Cogesta e la presidente Age, Francesca Compagnucci. Intervenuti anche Federico Gori, presidente Anci Umbria e sindaco di Montecchio, Marco Conticelli, di Porano, Damiano Bernardi, di Baschi, Marsilio Marinelli di San Venanzo e la vicesindaca di Monteleone, Elisabetta Guidantoni.