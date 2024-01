Ex infermiera trovata morta in casa, ipotesi maltrattamenti

Passignano sul Trasimeno (Perugia), 4 gennaio 2024 – Sta valutando diverse ipotesi di reato la procura di Perugia che coordina le indagini dei carabinieri dopo che Giulia Spini, ex infermiera di 78 anni, è stata trovata morta in casa dal figlio a Passignano sul Trasimeno. Il fascicolo - risulta all'Ansa - potrebbe essere infatti iscritto per maltrattamenti o abbandono di incapace.

Non viene comunque del tutto esclusa la possibilità che venga ipotizzato il reato di omicidio anche se questa ipotesi è ritenuta al momento remota. Il magistrato che coordina gli accertamenti intende disporre l'autopsia per stabilire le cause della morte. Sul volto della donna sono stati trovati alcuni lividi che sarebbero tuttavia compatibili con le conseguenze di una caduta.

Dalle indagini è emerso che anche qualche giorno fa la settantottenne era finita accidentalmente in terra. A trovare la pensionata ormai morta è stato al rientro in casa il figlio che viveva con lei. L'uomo attualmente non lavorava ed è risultato affetto da alcuni problemi di salute.