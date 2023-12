Studenti pronti per la gita, ma arriva la Stradale: via l’autista del bus e multa

Perugia, 11 dicembre 2023 – Nell’ambito dei controlli relativi alla campagna di prevenzione “Gite sicure“, la polizia stradale ha multato il conducente di un autobus sorpreso con il cronotachigrafo non in regola, in quanto mancante del foglio di registrazione. Gli agenti della polizia stradale di Perugia, nel contesto dei servizi predisposti in attuazione della circolare che prevede la collaborazione con il ministero dell’Istruzione a garanzia degli studenti con verifiche preventive, su segnalazione dei dirigenti scolastici, dell’idoneità dei conducenti dei veicoli e dei sistemi di sicurezza, hanno sanzionato il conducente di un autobus che, sottoposto a controllo, è stato sorpreso con il cronotachigrafo non in regola con la normativa prevista dal codice della strada. Gli operatori, infatti, prima dell’inizio del viaggio, hanno verificato i tempi di guida del conducente constatando che nel cronotachigrafo non era stato inserito il foglio di registrazione.

Per l’uomo, trentunenne italiano , è scattata la sanzione di 866 euro, oltre alla sospensione della patente di guida da quindici giorni giorni a tre mesi e alla decurtazione di dieci punti della patente. "Tali controlli - spiega la polizia - si pongono l’obiettivo di controllare le caratteristiche costruttive, funzionali e alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento, come il possesso degli estintori e della cassetta di pronto soccorso, fondamentali per la sicurezza degli studenti trasportati".

Gli studenti hanno comunque potuto effettuare la prevista uscita didattica grazie alla immediata sostituzione dell’autista.

Il foglio di registrazione è un documento personale, riporta il nome e cognome dell’autista e gli estremi della patente di guida, nonché una serie di indicazioni riguardanti sia il mezzo che il tragitto da percorrere. Sul foglio di registrazione vanno inseriti, per esempio, i chilometri percorsi dal bus fino alla partenza per la nuova destinazione; tempi di guida e di sosta; luogo di partenza e di arrivo. Il foglio di registrazione, quindi, accompagna di fatto il conducente alla guida del veicolo e va sostituito appunta in caso di cambio dell’autista.