Giro d’Italia, l’Umbria vede già rosa. Cambia un tratto della cronometro. Traffico e viabilità, occhio ai divieti

Mancano 35 giorni allo sbarco del Giro d’Italia in Umbria e la macchina dell’organizzazione si è messa in moto per ospitare una due giorni di grande rilievo per lo sport e per la promozione del territorio. Le novità principali di queste ultime ore sono quella di un cambio di percorso di alcuni tratti della cronometro e la decisione di chiudere scuole e università in occasione dell’evento. Intanto vale la pena ricordare che la Corsa Rosa arriverà in Umbria per la 7° e 8° tappa, rispettivamente il 10 maggio con la cronometro Foligno-Perugia e l’11 maggio per la tappa in partenza da Spoleto e arrivo a Prati di Tivo (Teramo).

Tutto questo è stato ben spiegato ieri in una conferenza stampa in Regione a cui c’erano la presidente della Regione, Donatella Tesei, l’assessore al Turismo, Paola Agabiti, i sindaci di Perugia, Foligno e Spoleto oltre ad altri amministratori e tecnici coinvolti nell’organizzazione. La variazione del tratto perugino della cronometro si avrà in fondo a via del Giochetto: i corridori che salgono da Casaglia, infatti, subito dopo l’ingresso della vecchia facoltà di Medicina, non saliranno a Monteluce, ma imboccheranno contromano via Enrico Dal Pozzo (appena riasfaltata), per poi proseguire in via XIV Settembre (contromano dalla rotatoria Miles Davis) Corso Cavour (tratto pedonale) e da lì in viale Indipendenza fino all’arrivo in piazza IV Novembre. Scelta che taglia la lunghezza del percorso di circa mezzo chilometro (che scende a 38 chilometri). In tutte le città interessate dal Giro d’Italia sono previste chiusure e modifiche al traffico e alla sosta. In particolare, nei comuni interessati dalla cronometro Perugia-Foligno si prevede la chiusura dalle 8 circa del mattino fino alle 18 per permettere lo svolgimento della gara ma anche le prove dei corridori sul percorso. Per facilitare la viabilità e l’utilizzo di percorsi così come di aree di sosta alternativi, potrà essere disposta la chiusura delle scuole (a Perugia e Foligno probabilmente in tutto il territorio comunale) dell’Università e degli uffici pubblici nelle aree interessate dal Giro.

In un secondo momento saranno emanate tutte le ordinanze necessarie di cui sarà data dettagliata informazione alla cittadinanza. Relativamente al Comune di Perugia tutte le informazioni sulla viabilità in occasione del Giro d’Italia potranno essere reperite sul sito www.giroditaliaperugia.it "Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione – ha detto Tesei - che oltre a veicolare i più alti valori dello sport, rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere la nostra regione a livello internazionale continuando in quella politica di promozione che abbiamo messo in campo sin dall’inizio del nostro mandato e che ha portato, e sta portando, i propri frutti".