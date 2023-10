Giro d’Italia a Spoleto. Partenza da via Anfiteatro

Sarà via Anfiteatro, in prossimità di piazza Garibaldi, il punto di partenza dell’ottava tappa del 107esimo Giro d’Italia, da Spoleto a Prati di Trivio. Ieri mattina si sono svolti i sopralluoghi per individuare tutte le aree che saranno interessate dalla presenza della carovana rosa in città. Il gruppo di lavoro del Comune di Spoleto e il team di Rcs responsabile dell’organizzazione del Giro, alla presenza del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore Giovanni Angelini Paroli, hanno effettuato le verifiche logistiche. Piazza Garibaldi ospiterà l’area podio firma, dove verranno realizzate le aree hospitality dedicate agli sponsor e alle istituzioni e verrà sistemato il palco per la presentazione di squadre e atleti. Il villaggio commerciale verrà invece allestito in viale Trento e Trieste e si svilupperà verso largo Melvin Jones e piazza della Vittoria, in continuum rispetto all’area partenza. La sfilata cittadina attraverserà invece tutto il centro della città, per quella che sarà una vera e propria passeggiata ciclistica per tutti i team prima del km zero dove, verso Forza di Cerro, verrà fatto partire il cronometro per la registrazione dei tempi di percorrenza dei 153 km della tappa che arriverà in Abruzzo. Da via Anfiteatro i ciclisti del Giro percorreranno via Cecili, via Pierleone, via Vaita Sant’Andrea, largo Beniamino Gigli, via Filitteria, via Walter Tobagi, corso Mazzini, piazza della Libertà e viale Giacomo Matteotti, per poi uscire sulla Flaminia all’altezza dello svincolo sud e dirigersi poi, passando sotto la Rocca Albornoz, verso l’ingresso nord in direzione Forca di Cerro sulla statale 395. Domani invece si terrà un vertice tra le amministrazioni di Foligno e Perugia in vista della crono che collegherà le città.