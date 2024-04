’Giro di Todi’. Completato il cantiere

TODI – È in corso di ultimazione, con la ri-bitumatura della carreggiata stradale, il tratto del Giro di Todi che ha visto la realizzazione del percorso ciclo-pedonale. I lavori dovrebbero essere conclusi, salvo imprevisti, entro la fine di questa settimana, con la riapertura ufficiale già fissata per sabato 20 aprile alle ore 17. A darne notizia l’amministrazione comunale che ha previsto una passeggiata inaugurale con partenza da Porta Orvietana, nei pressi della stazione di partenza dei nuovi ascensori. Con l’occasione sarà presentato anche il progetto per la prosecuzione dell’opera pubblica in direzione di Montesanto e della Consolazione e quanto previsto lungo viale della Fabbrica alla luce degli interventi sulle mura urbiche e di rigenerazione urbana nell’area di San Carlo. Gli uffici sono nel frattempo al lavoro per la sistemazione del raccordo tra la nuova pista e il percorso pedonale sovrastante la "Portaccia" che conduce fino all’area di sosta e ai campi da tennis. "Il Giro di Todi" ha richiesto un intervento di 250 mila euro, di cui 200 mila finanziato dalla Regione e i restanti 50 mila a carico del bilancio comunale. Ha una larghezza minima di 1,5 metri ed è rialzato di 7 centimetri rispetto alla carreggiata, lungo un tratto della circonvallazione urbana che va da Porta Perugina a Porta Orvietana. Un intervento che si qualifica sia per aspetti di sicurezza sia di valorizzazione ambientale e paesaggistica: l’assessorato ai lavori pubblici ha fatto presente fin da subito che si sarebbe provveduto con un sistema di segnaletica orizzontale e verticale e staccionate in legno di protezione a valle, nonché con la sistemazione di un’area verde belvedere e l’integrazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche raccolte sulla carreggiata.

s.f.