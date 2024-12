Giro di droga tra giovani. Spaccio, tre denunciati tra cui un minorenne

“Padre coraggio“ ha consentito agli agenti della polizia di Assisi, coordinato dalla Procura presso il Tribunale di Perugia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, di denunciare tre giovani, rispettivamente classe 2001, 2006 e 2007 per spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività d’indagine era stata avviata lo scorso giugno, quando i poliziotti del Commissariato avevano denunciato un ragazzo di 17 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: era stato il padre, dopo aver rinvenuto, all’interno di una tasca dei pantaloni del figlio, 12 bustine in cellophane contenente della sostanza solida marrone, temendo si trattasse di stupefacente, ad allertare i servizi sociali che, a loro volta, avevano richiesto l’intervento della polizia di Stato. I poliziotti avevano quindi sottoposto a perquisizione il minore – estesa anche all’abitazione – che era stato trovato in possesso di altro stupefacente del medesimo tipo, per un peso complessivo di 0,58 grammi. Per questi motivi, il diciassettenne era stato denunciat all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I successivi approfondimenti del personale del Commissariato (che tra l’altro ha raccolto oltre venti testimonianze), hanno permesso di appurare che il diciassettenne, unitamente ad altri tre giovani – di cui uno minorenne, classe 2007 appunto -, aveva dato avvio ad una intensa attività di spaccio. Per questo motivo, anche i tre soggetti sono stati deferiti alle competenti autorità per il reato di spaccio di droga.

Su disposizione delle Procure competenti, i giovani cpoinvolti sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, attività che ha dato esito negativo. Nel corso delle attività di osservazione antecedenti alle perquisizioni – viene evidenziato dalla Questura di Perugia -, il personale del Commissariato di Assii, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine Umbria- Marche, ha controllato un altro minorenne che, poco prima, aveva acquistato dello stupefacente dal diciassettenne già nel mirino. Il giovane, l’ultimo minorenne coinvoltoi, trovato in possesso di più di 2 grammi di stupefacente, tipo hashish, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

M.B.