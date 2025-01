Giovedì la commemorazione dell’appuntato Donato Fezzuoglio

UMBERTIDE - Fedele al suo impegno di non dimenticare, Umbertide, a 19 anni dalla morte, torna a commemorare l’appuntato Donato Fezzuoglio, medaglia d’oro al valore militare, che il 30 gennaio 2006 perse la vita nel tentativo di sventare una rapina presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena. Giovedì prossimo la comunità si stringerà nuovamente attorno ai familiari del militare caduto per ricordarne il sacrificio.

La cerimonia avrà inizio alle 10.30 in via Andreani, luogo del tragico evento, con gli onori militari e la deposizione delle corone di alloro. Parteciperanno le autorità civili, militari e religiose, oltre alla moglie di Donato, Emanuela Becchetti, il figlio Michele, il fratello Mariolino e i familiari. Subito dopo sarà celebrata una santa Messa in suo onore a Cristo Risorto.

Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano gli umbertidesi a prendere parte alla commemorazione per testimoniare, ancora una volta, la vicinanza della città alla famiglia Fezzuoglio e per onorare il ricordo di un uomo che ha dato la vita per adempiere al proprio dovere.