Giovani e lavoro: "Idee in azione"

"La Camera di Commercio ha accolto la notizia del riconoscimento con orgoglio e gratitudine per l’attenzione che, da sempre, JA Italia mostra circa l’impegno dell’Ente camerale sul territorio e, soprattutto per il rapporto di collaborazione che siamo riusciti ad instaurare da tempo con questa importante organizzazione. Per la Camera è molto importante questa partnership perché ci consente di mettere in campo iniziative e progetti da cui scaturiscono un miglioramento professionale e umano, oltre ai piccoli- grandi mattoni che costruiamo per le nostre scuole perché diventino occasioni di crescita per i nostri ragazzi". Così il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni, commenta il premio Shared Value Award”, assegnato nell’ambito di JA DAY 2023, l’evento annuale che riunisce le aziende partner e le istituzioni che condividono e sostengono la mission di Junior Achievement in Italia, da oltre vent’anni promotrice di una didattica innovativa nell’ambito dell’educazione economico-imprenditoriale, dell’orientamento e dello sviluppo delle competenze trasversali. Le tre iniziative al centro del Premio sono: Impresa in Azione – Percorso di riflessione sui concetti di impresa e imprenditorialità di durata compresa fra 80 e 100 ore, che porta alla creazione di una mini impresa simulata all’interno della quale sono individuate le varie funzioni aziendali (commerciale, marketing, comunicazione, amministrazione); Idee in Azione – Percorso più breve del precedente incentrato sulla nozione di imprenditorialità come capacità di lavorare in gruppo, di sviluppare lo spirito di inziativa e la capacità di sviluppare progetti; Idee in Azione Premium – percorso avente lo stesso contenuto del precedente ma realizzato in fasi dedicate.