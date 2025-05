Giovane lupo avvistato lungo il Tescio

San Francesco e il lupo, verrebbe voglia di dire. C’è stato l’avvistamento di un esemplare di lupo nella zona sottostante la Basilica dedicata al Poverello di Assisi, dove scorre il Tescio, segnalato da alcuni cittadini. Per questo l’ufficio parco e ambiente del Comune è intervenuto per rassicurare che non sussistono pericoli per l’uomo. Stando naturalmente attenti, soprattutto chi frequenta la zona in compagnia di cani. "Da verifiche effettuate da esperti del settore – viene evidenziato dall’ufficio – emerge infatti che si tratta di un giovane lupo allontanatosi dal nucleo familiare probabilmente mosso da curiosità. I piccoli lupi possono avere una distanza di fuga inferiore rispetto all’uomo". Per quanto riguarda i potenziali pericoli per gli esseri umani, viene ancora sottolineato che, oltre al cibo, anche i cani possono essere un forte attrattivo. Ci sono numerosi esempi in cui si sono avvicinati alle persone, in realtà prendendo di mira il cane accanto alla persona e ignorando l’uomo. Pertanto chiunque si trovi a passeggiare lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tescio, in compagna del proprio cane, deve in ogni caso tenerlo al guinzaglio come peraltro già previsto dalla normativa. "La mera presenza di lupi nei nostri paesaggi non costituisce, di per sé, segnale di comportamento problematico o rischioso per l’uomo, ma piuttosto una testimonianza dell’adattabilità della specie".