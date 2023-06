Giostra, domani le prove Test per i binomi rionali e investitura dei cavalieri

Ultima occasione, domani, per provare il tracciato di gara del Campo de li Giochi, prima della Giostra della Quintana del 17 giugno. Domani, dalle 21, le Prove ufficiali dei binomi rionali. I cavalieri avranno a disposizione tre giri. Il piazzamento delle prove determinerà l’ordine di partenza per la Giostra della Sfida. A partire dal migliore, i rioni potranno quindi scegliere l’ordine di partenza della Giostra. Quello delle prove è stato sorteggiato durante la Cena Grande. Domani inizierà in Cassero, con Luca Innocenzi e cavalli Atheos, Altrimenti e Easy Secret. Poi Contrastanga con Daniele Scarponi e cavalli Temesvar e Cute Babies. Segue Badia con lorenzo Melosso e cavalli Field over the sea e Texas cactus. Dietro di lui il Pugilli con Nicholas Lionetti e i cavalli Lady Lilly e Run to me. Toccherà poi allo Spada con cavaliere Tommaso Finestra che proverà i cavalli Romantic Walk, Gold Strategy e Doriano. Per l’Amminiti il cavaliere è Mattia Zannori, i cavalli sono Dragonfly Star, Celamonti e Seurat. Quindi Morlupo con Alessandro Candelori e i cavalli Lo Zingaro, Palais D’Elysee e Franceschina. Segue La Mora con Luca Morosini e cavalli Caccia alla volpe e Youaremyboy. Penultimo Croce Bianca con Pierluigi Chicchini e i cavalli Sopran Headley e Puck di Breme. Chiuderà le prove il Giotti con Massimo Gubbini e i cavalli Un uomo felice e Daytona Man. Intanto ieri, chiesa di S. Giovanni Battista, investitura dei cavalieri ed esposizione delle bandiere in Municipio. Venerdì invece la presentazione dei nuovi abiti del ’’gruppo dei suoni’’ del rione Contrastanga.