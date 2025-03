Giornata mondiale della poesia, evento in biblioteca. Si parlerà anche dell’intelligenza artificiale

“Orizzonti della Poesia“, un incontro a più voci per celebrare la Giornata mondiale della poesia del 21 marzo. L’appuntamento è alle 17.30 alla biblioteca di Passignano sul Trasimeno, in piazza Trento e Trieste. "Ci confronteremo – spiegano gli organizzatori – con le poetesse Agnese Panicale, Benedetta Vale e Silvia Lombardi per parlare di scrittura e poesia nella contemporaneità". Le letture saranno a cura della Compagnia teatrale Il Gorro. A conclusione l’intervento - in collegamento dall’Inghilterra - di Lorenzo Rossi, fisico teorico e data scientist all’Università di Newcastle, con il quale affrontare il tema della produzione letteraria e poetica al tempo dell’intelligenza artificiale.