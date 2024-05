Giornata del Naso Rosso Vip Perugia, i clown pronti a invadere il Barton Park

I clown sono pronti a invadere il Barton Park per una giornata di divertimento e solidarietà. A Pian di Massiano, domani dalla ore 10 alle 19, torna l’allegria dei volontari clown di Vip Perugia, in occasione della ventesima Giornata nazionale del Naso Rosso. Iniziative e una raccolta fondi che finanzia i progetti dei clown di corsia volontari di VIP ViviamoInPositivo.

Musica, bolle di sapone, giochi, palloncini, narrastorie, truccabimbi e le attività tipiche del mondo clown, dall’improvvisazione teatrale alle tante gag, fino a un vero spettacolo, alle 16 con con tutti i clown e i ragazzi di Casa Emmaus e Cap Sinalunga, ma soprattutto tanti sorrisi, renderanno indimenticabile l’appuntamento per tutti coloro che vorranno lasciarsi coinvolgere dall’invasione dei nasi rossi.

Tra i momenti più sentiti della giornata di festa, sicuramente, la presentazione della missione in Tanzania legata al progetto Hakuna Matata nato nel 2023, con uno stand dedicato a raccontare l’esperienza già vissuta dai volontari, che presto torneranno nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Ikonda e nella scuola per l’infanzia del villaggio.

La Giornata del Naso Rosso 2024 - in programam domenica in oltre 70 piazze - è il momento in cui i volontari clown si presentano alla comunità, spiegano le loro attività e cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica al volontariato clown, diffondendo il pensiero positivo e il vivere in positivo, che è la loro filosofia.

Lo scopo principale è quello di raccogliere fondi destinati ai progetti di Vip ViviamoInPositivo Italia onlus.