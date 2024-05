Giornalismo, la grande festa. L’oro alla Pontano di Vallo di Nera

Eccolo il giorno della festa. Dopo quattro mesi di sfide è giusto premiare la curiosità, la freschezza, la voglia di fare cronaca degli oltre 800 studenti che hanno reso bello il Campionato di giornalismo, la collaudata e partecipata iniziativa de La Nazione per avvicinare le scuole elementari e medie alla lettura dei quotidiani e al mondo delle notizie. Il podio quest’anno è ospite del Centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano. A fare festa con i ragazzi e i loro insegnanti, il responsabile della redazione umbra de La Nazione, Pier Paolo Ciuffi, e i “compagni di viaggio“ che non si sono persi un’edizione del Campionato. Come il direttore marketing di Pac 2000A Conad Giovanni Anania, Eugenio Miccio (del Centro Gherlinda), l’assessore all’istruzione Gianluca Tuteri, Claudia Brilli per l’Ufficio scolastico regionale, Liana Pimpinelli, presidente dell’Inner Wheel Perugia.

Ventotto gli istituti in gara da tutta la regione. Hanno presentato inchieste, disegni, grafici, pagine confezionate con professionalità che hanno messo a dura prova anche gli addetti ai lavori. Per noi hanno vinto tutti. Ma alla fine la giuria ha dovuto stilare la classifica. L’oro del Campionato quest’anno va alla Pontano di Vallo di Nera, argento per la Leone XIII (Perugia), bronzo pari merito per l’elementare Rodari (Cospaia) e il Comprensivo Perugia 13 (Ripa). Abbiamo allargato il podio perché sono stati troppo bravi anche i quarti e quinti classificati: comprensivo di Pontevalleceppi e Alighieri–Pacoli (Città di Castello). E poi, “Premio green“ all’elementare Ciari (San Sisto), “Premio vignetta“ alla Birago (Passignano), “Superclic“ (Comprensivo 13). L’Inner consegna tre buoni per l’acquisto di materiale didattico alla Valenti (Trevi), alla da Vinci (Perugia) e al Comprensivo Io Giano: hanno trattato i temi del sociale e dell’impegno.

S.A.