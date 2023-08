Giochi senza Frontiere, rioni in festa La Mattonata vince la seconda edizione

La Mattonata ha vinto la seconda edizione dei Giochi senza Frontiere riservato a rioni e pro loco, al culmine di un sabato memorabile vissuto allo stadio comunale, tra divertimento, un pizzico di competizione e tanta allegria. Quindici squadre e 225 atleti di tutto il territorio di Città di Castello si sono sfidati fino a notte fonda. Circa mille gli spettatori che si sono avvicendati nelle tribune nell’arco delle oltre sette ore di svolgimento della manifestazione. I rappresentanti dei rioni e delle frazioni della città hanno esaltato il pubblico di tifosi -tra le gag della mascotte Rosalino- nei tuffi sui tappeti con acqua saponata, nelle corse a perdifiato o nelle gare di abilità, fino alla prova di forza del tiro della fune e nello sfrenato duello finale del ciambellone. Alla fine ha vinto la squadra del rione Mattonata, che con 89 punti ha preceduto di tre lunghezze i portacolori del quartiere Madonna del Latte, secondi sul podio finale davanti alle pro loco di Santa Lucia e Titta, che hanno terminato la serie dei giochi a parimerito con 83 punti. La giuria dell’evento, presieduta da Giulia Rossi (Toscana) e composta da Nicola Carli (Trentino Alto Adige), Angela Odorino (Puglia), Liliana Carrieri (Puglia), Fabio Terradura (Umbria) e Luciano Vanni (Umbria), ha ufficialmente proclamato i vincitori a margine di una giornata che ha portato il suo contributo anche alla solidarietà. Attraverso le offerte libere, gli acquisti delle magliette ufficiali, le consumazioni al bar sono stati raccolti fondi che andranno a sostegno dell’attività di sensibilizzazione dell’associazione "In & Aut - Tiferno Autismo" e in parte alla pro loco di Pierantonio come aiuto alle popolazioni colpite dl sisma. "Siamo davvero soddisfatti e contenti di aver fatto giocare un’intera città e di esserci divertiti insieme, in un appuntamento che è già entrato nel cuore di tutti e che stiamo già pensando di riproporre in modo ancora più coinvolgente e divertente il prossimo anno", dicono gli organizzatori (associazione Amici di Feffo insieme alle società rionali). "Un meraviglioso spettacolo dei tifernati, aggiungono gli assessori Riccardo Carletti e Benedetta Calagreti "per una manifestazione che ha saputo coinvolgere tutto il territorio e raggiungere importanti obiettivi di beneficenza".