Gianluca Guidi al Lyrick. Omaggio a Frank Sinatra tra parole e musica

Omaggio a “The Voice“ sul palco del Teatro Lyrick. Stasera alle 21.15, per la stagione “Edizione straordinaria”, Gianluca Guidi (nella foto) va in scena con il suo spettacolo “Sinatra - The man & his music”: un viaggio nella vita e nella carriera straordinaria dell’artista, una delle più longeve della storia musicale mondiale, che ha accompagnato, con la sua voce, almeno quattro generazioni.

Accompagnato da un trio di jazzisti – Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria – Gianluca Guidi, percorre un vero e proprio viaggio-tributo in onore del grande artista americano, un racconto in prosa e musica dove non mancheranno aneddoti sulla vita di Sinatra, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose, curiosità e l’immancabile presenza “virtuale” nei racconti, del papà di Gianluca, Johnny Dorelli, che dopo aver vissuto per più di un decennio a New York negli anni d’oro del dopoguerra, tornato in Italia incide numerosi brani di Sinatra tradotti in italiano.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne