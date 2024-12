Giambartolomei conferma: "Lascio il Comune"

"Oggi è doverosa, coerente e rispettosa, la scelta di dimettermi dalla carica di consigliere comunale, così come in precedenza feci con la partecipata regionale Umbraflor che ho guidato e risanato, insieme al mio gruppo di lavoro, per quatto anni impegnativi ed entusiasmanti. Ora è tempo di impegnarmi nell’Assemblea legislativa dell’Umbria; porterò avanti il ruolo di consigliere con serietà, lavorando su una opposizione costruttiva e severa per il bene dell’Umbria e degli umbri". Così il neoconsigliere regionale Matteo Giambartolomei che aggiunge: "Il 2024 sia stato per me un anno che non dimenticherò. Auguro buon lavoro a Elena Fruganti che mi subentrerà, certo che saprà rappresentare con competenza e responsabilità l’incarico che si appresta a ricoprire. Ringrazio inoltre il partito di Fratelli d’Italia che mi ha dato la possibilità di crescere negli anni e che ha creduto nella mia persona proponendo la mia candidatura sia alle comunali che alle elezioni regionali".