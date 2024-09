Gesenu cerca impiegato informatico. Come fare domanda

La società GSA, facente parte del Gruppo Gesenu, ricerca una risorsa da inserire nel proprio organico all’interno dell’ufficio IT. I candidati consultino il sito web https://www.gesenu.it/hpcv e possono inoltrare la candidatura su ruolo/posizione desiderata: “Area informatica” - con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Costituiscono titoli preferenziali laurea in informatica o equipollente, pregressa esperienza nella mansione o in ruoli analoghi.  Conoscenza di base servizi docker.