’’Gentile’’, confermato il corso musicale

La Scuola Media Gentile da Foligno ha appena ricevuto la splendida notizia della riconferma del Corso a Indirizzo Musicale, riconvertito in Nuovi Percorsi a Indirizzo Musicale, secondo la recente normativa. Pertanto, dopo trenta anni di attività, la Gentile continua ad essere l’unica scuola media di Foligno con la possibilità di studiare uno strumento come materia curricolare e gratuitamente. L’impegno dei professori ha prodotto da subito risultati incoraggianti, con un elevato numero di ragazzi che si sono avvicinati per la prima volta alla pratica musicale. Non solo, nel mese di maggio (11 e 23), la Gentile Orchestra ha dimostrato la sua preparazione vincendo per ben due volte il primo premio ai concorsi nazionali di esecuzione musicale “E.Zangarelli” di Città di Castello e “Scuole in musica” di Verona. Risultati che sono la conferma di una realtà scolastica musicale pienamente coinvolgente per i propri studenti, felici e soddisfatti dei meriti riconosciuti grazie alla propria dedizione e a quella degli insegnanti (Laura Cerbini, Stefania Cruciani, Marcella Ciammarughi, Fabio Tomassoni e Luigi Zerrilli). I 45 giovani orchestrali saranno ricevuti insieme ai loro insegnanti , dal sindaco, giovedì 8 giugno alle ore 10.30 nella sala consolare del Municipio. La Gentile Orchestra si esibirà il 7 giugno, alle ore 21, nel Concerto di fine anno scolastico, nell’Auditorium San Domenico a Foligno.