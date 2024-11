GemellArte inaugura il nuovo murale di Avalon Lewis

Il colore, come antidoto a ogni forma di conflitto, e come “inno” alla pace, accomuna i due murales protagonisti della sesta edizione del festival indipendente di arte contemporanea “GemellArte“, che ieri sono stati svelati a Terni e Saint’Ouen, città legate da un gemellaggio che ha superato i 60 anni. Nel segno dell’Harmonie le opere sono state realizzate da tre donne, A Terni Avalon Lewis, a Saint’Ouen dal dal duo italiano Vernis composto da Barbara Migliaccio e Sara Zecchino. Il murale di Terni (nella foto) è stato dipinto sulla parete esterna di un edificio dall’alto valore simbolico: la scuola primaria “Cesare Battisti”, inserendo l’opera in un luogo di cultura, di formazione, di conoscenza e avvicinandola alle nuove generazioni. La firma è di Avalon Lewis, artista francese che si divide tra illustrazione, pittura e grafica. "Ciò che la parola ‘Armonia’ mi ispira per questo lavoro – racconta – è la miscelazione, la fusione. Umani, natura, fauna selvatica sono una cosa sola". Il murale della scuola primaria “Battisti” è valorizzata da un’illuminazione site specific donata da Asm Terni.