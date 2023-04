Gare tra arcieri La città torna al suo passato

TODI – Torna ’Todi, la città degli arcieri’, la manifestazione di gara di tiro con l’arco, mercato medioevale e spettacoli che porta per due giorni la città indietro nel tempo. L’associazione "Arcus Tuder", promuove ormai da dodici anni la gara valida per il campionato nazionale Fitast Fitarco alla quale parteciperanno 250 arcieri in abiti storici provenienti da tutta Italia: si sfideranno (oggi, alle ore 14, e domani, alle ore 9) lungo un percorso di 20 piazzole dislocate nel centro storico cittadino. I vincitori saranno premiati nel pomeriggio di domenica, alle 15,30 nella centrale piazza del Popolo. A fare da contorno esibizioni del Gruppo danze medievali Todi, dei gruppi di musici e sbandieratori e di tamburini della Repubblica di San Marino e Arcus Tuder. Per l’occasione faranno il loro ‘battesimo’ anche i giovani arcieri, tamburini e sbandieratori della Scuola Media "Cocchi- Aosta". Completano il cartellone, curato nei dettagli dal presidente dell’associazione Carlo Rellini, la mostra- mercato ’Tipico Todi’ con prodotti frutto del proprio ingegno, artigianato locale, hobbistica, oggettistica, laboratori didattici e gastronomia, visite guidate e "La Disfida delle storie", percorsi teatrali sulla memoria tuderte, organizzati dal Teatro Cerca Casa e finanziati dalla Fondazione Cassa Risparmio di Perugia. Un gradito ritorno quello di La Barbagianna e il Gufiere. Tra le novità, ’Sfida al Saraceno’ (oggi, alle 21 in Piazza Garibaldi), gare a coppie di arcieri, ad eliminazione diretta.

Susi Felceti